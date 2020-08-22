Ярославль, , 00:37 — REGNUM Сотрудники МЧС России по Ярославской области уточняют информацию о 38 из 115 жильцов подъезда дома в Ярославле, в котором произошёл взрыв газа. Об этом 21 августа сообщил журналистам начальник главка ведомства по региону Олег Бочаров.

«Зарегистрировано 115 человек, известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38», — сказал он.

Он добавил, что в пострадавшем подъезде сохраняется угроза обрушения висящих плит с шестого этажа дома, что осложняет разбор завалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв газа произошёл около 19 часов 21 августа. По факту взрыва следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

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