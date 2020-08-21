Сакраменто, США, , 23:18 — REGNUM Шесть человек погибли и двое пропали без вести в ходе лесных пожаров в американском штате Калифорния, сообщает 21 августа Associated Press.

Лесной пожар Federal Emergency Management Agency

Пожары бушуют на площади 3,12 тыс. кв. км. Порядка 12 тысяч сотрудников пожарных служб участвуют в борьбе с огнём.

Жители Калифорнии покидают свои дома, чтобы спастись: таких людей уже десятки тысяч. Огнём уничтожено 175 домохозяйств.

Отмечается, что пожары возникли в основном из-за ударов молний во время гроз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о природном пожаре, вспыхнувшем в Калифорнии на территории Национального заповедника Анджелес.

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