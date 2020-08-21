Сакраменто, США, 21 августа 2020, 23:18 — REGNUM Шесть человек погибли и двое пропали без вести в ходе лесных пожаров в американском штате Калифорния, сообщает 21 августа Associated Press.

Лесной пожар
Лесной пожар
Federal Emergency Management Agency

Пожары бушуют на площади 3,12 тыс. кв. км. Порядка 12 тысяч сотрудников пожарных служб участвуют в борьбе с огнём.

Жители Калифорнии покидают свои дома, чтобы спастись: таких людей уже десятки тысяч. Огнём уничтожено 175 домохозяйств.

Отмечается, что пожары возникли в основном из-за ударов молний во время гроз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о природном пожаре, вспыхнувшем в Калифорнии на территории Национального заповедника Анджелес.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии площадь природного пожара увечилась почти до 12 тысяч гектаров