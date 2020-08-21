Ярославль, , 22:36 — REGNUM В первые минуты после взрыва дома в Ярославле помощь жильцам оказали очевидцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на месте рассказала жена принимавшего участие в помощи пострадавшим Анастасия Тимохина.

Разбор завалов

Жители соседнего дома находились в момент взрыва во дворе. Поняв, что случилось, они бросились в взорвавшийся подъезд по уцелевшей лестнице.

«Я увидела, как с той стороны двора вылетают окна и штора. Я подхожу туда, а тут прямо дыра. Муж поднялся по лестнице, лифт там оборвался с тросов. Вчетвером они выломали дверь на четвёртом этаже, потому что она не открывалась. Они вытащили людей, вывели бабушку в памперсе. Они успели семью спасти, там муж, жена и ребенок. Потом еще одну женщину, она по лестнице бежала, они ее подхватили. Видели женщину, ее зажало плитой, они к ней подбирались, но не могли поднять вчетвером эти плиты. Она кричала. А потом их ударило волной, там загорелось все и они упали. И потом начали пожарные их оттуда выгонять. Муж ногу повредил, он сейчас дома, в шоке. Видимо, эта женщина и погибла, которую они не смогли спасти. Их выгнали пожарные, после этого всё обвалилось», — рассказала на месте происшествия корреспонденту ИА REGNUM Анастасия Тимохина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл около 19 часов 21 августа. Погибла одна женщина, пострадали четыре человека. Спасатели продолжают поиски выживших или погибших.

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