Ярославль, 21 августа 2020, 22:00 — REGNUM Кинологи с собаками обследовали все места разрушения взорвавшегося дома в Ярославле. Новых погибших и выживших не обнаружено.
Спасатели устраивают минуты тишины, во время которых всех просят молчать, а также отключают свет. Таким образом надеются услышать сигналы пострадавших о помощи. Но пока их нет.
Разбор завалов ведется уже на земле, куда выбросило часть плит перекрытий пострадавшего дома.
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