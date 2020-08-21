Ярославль, , 21:44 — REGNUM По факту взрыва в Ярослвле следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

«Следователи и криминалисты СУ СКР продолжают работу на месте обрушения, устанавливаются все обстоятельства». — сообщили в региональном управлении СКР.

Полиция и Росгвардия охраняют имущество эвакуированных жильцов дома «с целью недопущения случаев мародерства».

Эвакуированные люди сейчас находятся в Дзержинской администрации. Для них обеспечен горячий чай.

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