Ярославль, , 21:34 — REGNUM Стало известно о четвертом пострадавшем во время взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. На данный момент известно о четырех пострадавших и одном погибшем.

На месте взрыва газа. Ярославль 76.mchs.gov.ru

По уточненным данным в результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия с 6-го по 1-й этажи, пострадало 10 квартир. Все пострадавшие доставлены в больницы Ярославля.

На место также выехал мэр Ярославля Владимир Волков.

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