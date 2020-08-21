Ярославль, , 21:09 — REGNUM Жильцов дома, пострадавшего при взрыве газа в Ярославле, разместят в гостинице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Место происшествия

Как передает корреспондент ИА REGNUM, людей просят пройти в расположенную неподалеку администрацию Дзержинского района. Оттуда будет организована доставка жителей в гостиницу «Которосль».

Всего рядом с пострадавшим домом находится более тысячи человек — в основном это жители соседних домов.

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