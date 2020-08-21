Ярославль, , 20:29 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился принять все необходимые меры по ликвидации последствий взрыва газа в Ярославле и организации помощи пострадавшим.

«В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным один человек погиб, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту проишествия. Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие», — написал в социальных сетях Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве на улице Батова поступило в экстренные службы в 19.29.

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