Тюмень, , 20:25 — REGNUM В Тюмени ищут женщину с дочерью, которые пропали больше 10 дней назад. Об этом сообщила порталу 72.ru крёстная ребёнка.

Мать, 26-летняя Маргарита Ганиева, 8 августа ушла от подруги после купания на пляже в районе Лесобазы, а 10 августа последний раз выходила в интернет. На связь она до сих пор не вышла. Вместе с женщиной исчезла её четырёхлетняя дочь Сабина.

«Она может попасть под влияние другого человека», — сообщила подруга Ганиевой и тётя её крёстной.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшей тюменки и её дочери, то сообщите в полицию.