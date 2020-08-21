Ярославль, , 20:13 — REGNUM При взрыве газа в Ярославле один человек погиб, несколько пострадали. Об этом корреспонденту на месте событий рассказали очевидцы. Вероятно, погибла женщина, находившаяся в квартире, где произошёл взрыв.

Взрыв газа в Ярославле

«Пришел домой переоделся пошел в ванну и тут хлопок, зажало меня стеной и моими шкафами. Жена на кухне была, тоже не пострадала. Взрыв произошёл в соседней квартире, в одном тамбуре. Она зашла одновременно со мной. Она скорее всего погибла», — рассказал житель дома Дмитрий.

По словам других очевидцев, соседи почувствовали запах газа около пяти часов вечера. Судя по всему, они не предприняли никаких действий. Взрыв произошёл около 19 часов 21 августа. Одного мужчину взрывной волной выбросило с балкона или из окна.

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