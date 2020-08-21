Ульяновск, , 19:15 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области вынесен приговор в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвинили в совершении смертельной аварии. В ДТП погибла его дочь, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на трассе утром 26 февраля 2020 года. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела, управляя «Ладой-Гранта», превысил установленную скорость и проигнорировал сложные погодные условия. Как установлено следствием, в результате водитель потерял контроль над ситуацией, допустил выезд на «встречку», где столкнулся с ГАЗ-2775.

В аварии погибла дочь фигуранта уголовного дела, которая сидела на заднем пассажирском кресле и получила смертельные травмы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено полтора года лишения свободы условно с лишением права полтора года заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области планирует подать апелляцию по делу об аварии, произошедшей 29 февраля 2020 года, в которой пострадали члены детской футбольной команды. Одному из пострадавших мальчиков ульяновские врачи пришили кисть руки и отправили в Москву, но спасти кисть не удалось.