Ульяновск, , 17:23 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые природные пожары, в том числе за сутки выявлена одна термическая точка. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Из них два возгорания зарегистрировано в Ульяновске, по одному — в Теренгульском и Цильнинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 гектара.

Кроме того, в ходе космического мониторинга на территории Ульяновской области зарегистрирована одна термоточка — возле населённого пункта Богдашкино Цильнинского района.

«Подтвердилась: неконтролируемый пал растительности. Направлены органы надзора, проводится совместная проверка с администрацией», — говорится, в частности, в сообщении.

Отметим, что ранее ульяновские пожарные выезжали на тушение сухой травы 13 августа. Тогда было зарегистрировано два таких пожара, площадь возгорания составила 2,3 гектара.