Северский район, Краснодарский край, , 17:10 — REGNUM Бывший директор комитета земельных отношений Северского района Краснодарского края подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а также в шести эпизодах приготовления к мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 21 августа. Материалы в отношении экс-чиновника поступили следователям от УФСБ.

По версии следствия, подозреваемый, занимавший должность директора муниципального учреждения, в период с февраля 2019 по февраль 2020 года с целью получения материальной выгоды совершал хищения земельных участков. Согласно материалам дела, фигурант знал о фактической стоимости земельных участков, расположенных на территории Северского района, порядке их предоставления в аренду, знал он также и о необходимости проведения аукционов при продаже участков. Однако в соответствии с законодательством ряд категорий граждан, в том числе инвалиды, имеют первоочередное право на получение земельных участков, находящихся в государственной собственности, чем, по мнению следователей, чиновник и мог воспользоваться.

«Чиновник обманул жителей Северского района, среди которых были и инвалиды, сообщив, что может оказать им содействие в получении земельных участков. Руководитель учреждения подготовил от имени граждан, в том числе инвалидов неосведомленных о его преступных намерениях подложные документы. Минуя конкурсные процедуры, на основании предоставленных фигурантом подложных документов, администрацией муниципального образования Северский район формально были выделены земельные участки в аренду. Вместе с тем, подозреваемый возвел на формально предоставленных местным жителям земельных участках объекты капитального строительства», — уточнили в СК.

По данным следствия, фигурант мог распорядиться земельными участками общей площадью свыше 60 тысяч кв. метров и общей рыночной стоимостью свыше 42,5 миллионов рублей, продав их третьим лицам.

Следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также устанавливают возможность новых эпизодов.