Омск, , 16:37 — REGNUM Немецкие медики, прибывшие в Омск сегодня, 21 августа, утром, специалисты ознакомятся с состоянием Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был госпитализирован Навальный, Александр Мураховский.

Напомним, медицинский борт прибыл сегодня в Омск из немецкого Нюрнберга, чтобы транспортировать Навального на лечение в ФРГ, на чем настаивали родственники блогера. Однако консилиум омских врачей совместно с коллегами из московских Центра нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова принял решение оставить Навального в омской больнице, где он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Организатором реанимационного рейса выступил правозащитный фонд «Кино во имя мира».

Мураховский сообщил, что пригласил немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они ознакомились с состоянием пациента и с результатами исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолёт приземлился в Омске, где Навального госпитализировали.