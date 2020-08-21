Посёлок городского типа Сосьва, Свердловская область, 21 августа 2020, 16:31 — REGNUM В посёлке Восточный (Свердловская область) обнаружили очаг новой коронавирусной инфекции в детском приюте. Информация размещена на официальном сайте администрации Сосьвинского ГО.
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По данным чиновников, групповое заболевание COVID-19 обнаружено в «Центре социальной помощи семьям и детям города Серова». Заболевших — 34 человека, из них 20 — дети.
Очаг зафиксировали во временном приюте № 2 (отделение социальной реабилитации) учреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 105 случаев заражения коронавирусом.
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