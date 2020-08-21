Чебоксары, , 16:29 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 39-летнему мужчине, которого обвинили в смертельном наезде на тракторе на разнорабочего. Суд прекратил уголовное дело, фигурант оштрафован на 40 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

ЧП произошло 11 февраля 2020 года на территории фермерского хозяйства в одной из деревень Батыревского района. Следствие полагает, что привлечённый для работ 39-летний разнорабочий сел за руль трактора, не имея прав и навыков управления.

«Не убедившись в отсутствии поблизости людей, он совершил наезд на другого разнорабочего, придавив его ковшом к зданию», — говорят в ведомстве.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчине инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранители отмечают, что уголовное дело прекращено судом с назначением 40 тыс. рублей судебного штрафа. В ведомстве уточняют, что при вынесении решения было учтено, что мужчина ранее не судим, признал вину и возместил моральный вред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бульдозеристу, который сбил насмерть 65-летнюю женщину. Уголовное дело в отношении него было прекращено с назначением 20 тыс. рублей судебного штрафа.

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