Харьков, Украина, , 16:07 — REGNUM Сотрудники СБУ предъявили обвинения трём сотрудникам одной из государственных хлебных баз Харьковской области. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, директор базы, начальник элеватора и руководитель охраны могли незаконно продать почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы, принадлежавших Государственному агентству резерва Украины.

«Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления… Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ разоблачили руководство одного из филиалов компания «Укрзализныця», которые могли украсть почти 12 млн грн или около $439 тыс. на госзакупках.

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