Харьков, Украина, 21 августа 2020, 16:07 — REGNUM Сотрудники СБУ предъявили обвинения трём сотрудникам одной из государственных хлебных баз Харьковской области. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, директор базы, начальник элеватора и руководитель охраны могли незаконно продать почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы, принадлежавших Государственному агентству резерва Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ разоблачили руководство одного из филиалов компания «Укрзализныця», которые могли украсть почти 12 млн грн или около $439 тыс. на госзакупках.
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