Уфа, , 16:05 — REGNUM 13 потерявшихся в лесу людей нашли за сутки в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, с наступлением поры сбора ягод и грибов многие жители региона выезжают на природу. Именно поэтому фиксируется рост числа людей, которые теряются в лесу.

Например, 16 августа рядом с рекой Евбаза с. Юкаликулево Дюртюлинского района потерялся в лесу мужчина 1976 года рождения, поиски которого продолжались четыре дня. К счастью, спасателям удалось его найти.

Отмечается, что всего за минувшие сутки на пульт спасателям поступило десять сообщений о потерявшихся 13 людях. Все они были найдены.

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