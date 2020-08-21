Киев, 21 августа 2020, 15:38 — REGNUM В полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании центрального вокзала города. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе компании «Укрзализныця».
Работники и посетители вокзала эвакуированы, на месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб, сказано в сообщении.
В «Укрзализныце» отметили, что поезда курсируют согласно расписанию. Пассажиры перемещаются через переходы, прилегающие к главному зданию вокзала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о «минировании» здания Шевченковского районного суда Киева.
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