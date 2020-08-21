Ярославль, , 15:17 — REGNUM Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области считает, что не обманывал журналистов, комментируя ситуацию с умершей медицинской сестрой Переславской ЦРБ. Сообщение об этом распространил сам департамент.

Департамент здравоохранения Ярославской области

В департаменте не отрицают, что родственники медицинской сестры получили выплаты в соответствии с указом президента в связи со «смертью медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей».

Одновременно в департаменте продолжают уверять: причиной смерти медицинской сестры стало другое заболевание.

«Необходимо отличать причину смерти и заболевания, которыми пациент страдал при жизни. Они могут быть не менее тяжелыми, чем коронавирусная инфекция, и человек с диагнозом ковид может умереть из-за своей тяжелой патологии, как в случае с сотрудницей Переславской ЦРБ, имевшей хроническое заболевание. Коронавирус иногда может способствовать утяжелению основного заболевания, но не обязательно является причиной смерти. Люди с подтвержденным ковид иногда умирают от остановки сердца при инфаркте, от отека головного мозга, от онкологии или от других болезней», — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Следуя логике департамента, медицинская причина смерти не равняется смерти «в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией».

«Ситуаций может быть несколько. Например, у человека при жизни подтверждён ковид, он умер от пневмонии, больше никаких других тяжелых патологий у него не было, и после вскрытия у него подтверждён ковид. Это смерть от ковид. Другая ситуация: у пациента при жизни подтверждён ковид, пневмония небольшая. У человека острый инфаркт миокарда и он умирает именно от этого заболевания, коронавирус войдет в сочетанные. Это смерть с ковид, но не от ковид. То есть у него был ковид, но он умер не от этого, — приводит департамент слова главного внештатного специалиста департамента здравоохранения по патологической анатомии Екатерины Крайновой. — Мы находим наиболее тяжелую патологию, которая на тот момент привела через свои осложнения к смерти. Это основное заболевание — то заболевание, которое привело к смерти. Больной ковидом может попасть в ДТП, выпасть из окна и умереть не от ковида, но это не значит, что ковида не будет в перечислении заболеваний, но он не будет основным заболеванием, не будет являться причиной смерти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медсестра Переславской ЦРБ брала у пациентов анализы на коронавирус. Она стала одной из героинь ролика «Спасибо врачам». Ее смерть вызвала в Ярославской области большой общественный резонанс.

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