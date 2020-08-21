Минусинск, Красноярский край, , 15:01 — REGNUM Установлены лица, причастные к убийству красноярского журналиста, совершённому в 2017 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в Следственном комитете РФ.

В Красноярском крае расследуется уголовное дело по факту убийства в городе Минусинске главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Преступление длительное время оставалось нераскрытым. После личного приёма родственников погибшего в соответствии с поручением председателя СК России Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

Работа по раскрытию велась совместно с полицией. Получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению убийства журналиста.

По данным следствия, Попков размещал в газете критические публикации в адрес Горюнова. В мае 2017 года Горюнов организовал убийство журналиста. Он привлёк к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова и дал ему самодельное огнестрельное оружие с установленным на нём прибором для бесшумной стрельбы. Шестаков 24 мая 2017 года убил Попкова на территории его домовладения в Минусинске.

Шестакову предъявили обвинение в убийстве, Горюнову — в организации убийства. Оба мужчины заключены под стражу. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

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