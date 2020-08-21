Омск, , 14:53 — REGNUM Три независимые лаборатории занимаются исследованием биоматериалов, взятых медиками у Алексея Навального. Об этом сегодня, 21 августа, заявил журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был госпитализирован Навальный, Александр Мураховский.

Он подчеркнул, что «оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены».

Также на хромотографе транспортной полиции были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли промышленное химическое вещество, называемое «2-этилгексил дифенил фосфат». Александр Мураховский отметил, что «это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия… При этом подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента — не в крови, не в моче и т.д. Это исследование смыва с поверхности».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где Навальный был госпитализирован и находится в коме.