Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростовской области сапёры Донского спасательного центра МЧС России обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в Неклиновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 августа.

Опасная находка была найдена при проведении земляных работ в селе Покровское. Боеприпасы вывезли в безопасное место и подорвали накладным зарядом.

С начала текущего года взрывотехники Донского спасцентра обезвредили более 70 снарядов.