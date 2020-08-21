Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM Чиновница администрации Дубовского района Ростовской области обвиняется в служебном подлоге. Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» переданы в суд, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая подписала акт о приёмке выполненных работ. При этом чиновница знала, что работы по строительству межпоселковой автодороги фактически не выполнены. Подрядчику было перечислено более 160 млн рублей.

Фигурантке уголовного дела грозит до двух лет заключения.