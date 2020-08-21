Ровенский район, , 14:23 — REGNUM В Саратовской области расследуется уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 4-летняя девочка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 20 августа в селе Скатовка Ровенского района. Пьяный 32-летний водитель автомобиля «Опель» совершил наезд на малолетнего ребенка. Девочку доставили в медучреждение, где от полученных травм она скончалась.

Следственные органы возбудили уголовное дело, водитель задержан. Расследование инцидента взял под личный контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 64-летнего жителя Балаково признали виновным в гибели двух подростков во время управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Читайте также: В Саратовской области по вине пьяного водителя погибли двое подростков