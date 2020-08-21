Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:19 — REGNUM В окрестностях Нижнего Тагила (Свердловская область) подтопило 72 огородных участка из-за затяжных ливней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Уровень воды в реке Тагил за минувшие сутки, по данным на 21 августа 2020 года, повысился на пять сантиметров. В шести коллективных садах под Нижним Тагилом и в одном населённом пункте подтопило 72 огородных участка, больше всего (30) — в коллективном саду «Пищевик».

"Садовые дома не подтоплены, угрозы населению нет, эвакуация людей не требуется», — уточняют в ведомстве.

Также из-за ливней подтопило низководный мост в посёлок Махнево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал ситуацию с затяжными дождями внештатной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле заявили о внештатной ситуации из-за дождей