Томск, , 13:59 — REGNUM Городские службы ликвидировали последствия сильного ветра в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в мэрии города.

Вечером 20 августа от томичей в оперативно-дежурную службу поступило 24 сообщения. Горожане сообщали об аварийном отключении электроснабжения, повреждении деревьев, подтоплениях с кровли. Информацию передавали в профильные подразделения администрации и ресурсоснабжающую компанию.

За прошедшие сутки на полигон доставили 43 тонны уличного смета и 70 куб. м мусора в мешках. 21 августа обещают распилить и вывезти рухнувшее дерево в сквере по ул. Шевченко.

Специалисты оценивают состояние растущих на томских улицах тополей. Информация о потенциально опасных деревьях передается подрядчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода надвигается на Хакасию.

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