Заречный, Пензенская область, , 13:55 — REGNUM После прокурорской проверки в городе Заречный Пензенской области торговая организация оштрафована за нарушение правил торговли алкоголем в ночное время и дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2019 году директор ООО «Мясная лавка» передала сотруднику полиции незаконное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей за не привлечение юрлица к ответственности за продажу алкоголя в ночное время. От взятки полицейский отказался.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Судом предприятие оштрафовано на сумму 1 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители России стали меньше покупать алкогольной продукции. Так, с марта по июль 2020 года продажи алкоголя сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Этот показатель в розничной торговле составил 13%, а в общепите падение продаж достигло 55%.

Читайте также: В России упали продажи алкоголя