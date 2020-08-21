Пекин, , 13:17 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли из-за схода оползня на деревню Фуцюаньчжэнь, расположенную около города Яань в юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом 21 августа сообщается в заявлении городского управления по чрезвычайным ситуациям.

По данным местных властей, оползень сошел в ночь с 20 на 21 августа в 03:50 по местному времени (22:50 мск, 20 августа), когда на деревню обрушилось 800 тыс. куб. метров породы, в результате чего было разрушено три дома.

Также сообщается, что к 10:00 по местному времени (05:00 мск) сотрудниками спасательных служб был найден и доставлен в больницу один человек, а затем, в 15:20 (10:20 мск), спасатели обнаружили ещё семерых, шесть из которых погибли и один пострадал.

При этом уточняется, что в настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из сообщений ЦТ Китая стало известно, что в провинции Сычуань на юго-западе Китая при сходе оползня на деревню Фуцюаньчжэнь без вести пропали не менее девяти человек.