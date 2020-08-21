Элиста, , 13:00 — REGNUM Депутат Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия Арслан Кусьминов («Единая Россия») заявил о совершённом на него нападении. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Калмыкия 21 августа.

Кусьминов обратился за медицинской помощью. Злоумышленники нанесли ему травму лёгкой степени тяжести.

«Все виновные должны понести заслуженное наказание», — прокомментировал инцидент глава Калмыкии Бату Хасиков, отметив, что «расследование должно быть максимально тщательным и прозрачным. Спекуляции на произошедшем допускать нельзя».