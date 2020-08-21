Абакан, , 12:56 — REGNUM Хакасские следователи устанавливают обстоятельства гибели четырёхлетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело мальчика обнаружили на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в нескольких километрах от одного из сёл Боградского района Хакасии. По данному факту проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, утром 20 августа житель Боградского района приехал со своими детьми на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, чтобы покормить животных. Младшие дети пошли играть к трактору. Рядом стояло снятое с него заднее колесо.

Четырёхлетний мальчик забрался внутрь колеса. Оно накренилось и упало на землю, насмерть придавив ребенка. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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