Донецк, , 12:42 — REGNUM Боевики ВСУ установили около 150 противотанковых мин к западу от Донецка. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

«Выявлено 100 противотанковых мин, установленных в поле и поперёк дороги в юго-восточной части Красногоровки, 50 противотанковых мин, установленных рядом с дорогой местного значения, отмечено в районе Марьинки», — рассказали в пресс-службе.

В Народной милиции уточнили, что указанные участки контролируют боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР мужчина получил минно-взрывную травму во время работы в поле — сработало неизвестное взрывное устройство.

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