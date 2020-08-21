Донецк, 21 августа 2020, 12:42 — REGNUM Боевики ВСУ установили около 150 противотанковых мин к западу от Донецка. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
В Народной милиции уточнили, что указанные участки контролируют боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР мужчина получил минно-взрывную травму во время работы в поле — сработало неизвестное взрывное устройство.
Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР сработало неизвестное взрывное устройство