Краснодар, , 12:31 — REGNUM Приговор по громкому уголовному дело об изнасиловании девятилетней девочки и попытке утопить ребёнка в выгребной яме туалета вынес суд в Краснодарском крае, сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

Виновным в преступлениях против ребёнка суд признал 35-летнего жителя Новокубанского района. Как доказано судом и следствием, вечером 18 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке около дома культуры в хуторе Родниковском Новокубанского района, встретил девятилетнюю соседку. Мужчина начал высказывать девочке претензии относительно ее нахождения на площадке. Когда девочка попыталась убежать, мужчина догнал ей и избил. По данным следствия, взрослый мужчина нанёс не менее 60 ударов по телу и голове ребёнка. Когда девочка потеряла сознание, он перенес её за уличный туалет, где изнасиловал. Затем он, решив, что девочка умерла, попытался спрятать ей тело и вещи в выгребной яме туалета и засыпал сверху ветками.

Спустя некоторое время ребёнка хватилась её бабушка, она подняла на ноги полицию, соседей. Ребёнка нашли в очень тяжёлом состоянии, но живым, в больнице её жизнь спасли врачи. В рамках расследования дела мать девочки решили родительских прав и привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Суд назначил насильнику наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.