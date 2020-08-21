* ИГ — запрещённая в России организация

Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нижнем Новгороде гражданина Таджикистана, который подозревается в финансировании «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 августа сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Задержана группа граждан Таджикистана, лидер которой подозревается в оказании финансовой помощи членам международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что задержанный неоднократно посредством электронных платёжных систем осуществлял переводы» средств членам террористических организаций на территории Афганистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на территории Московской области ФСБ задержали мужчину, собиравшего денежные средства на нужды боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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