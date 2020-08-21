Томск, , 12:22 — REGNUM По состоянию на 21 августа в Томской области действует два лесных пожара на площади 25 га в Бакчарском и Верхнекетском районах. Как сообщили ИА REGNUM в региональной администрации, локализовано возгорание в Верхнекетском лесничестве.

За сутки в Томской области ликвидировали три лесных пожара на общей площади 8,5 га — два очага в Верхнекетском лесничестве, один — в Тимирязевском.

Класс пожарной опасности в лесах Томской области понизился до 1,7.

Напомним, всего с начала 2020 года в регионе потушено 179 лесных пожаров на общей площади 6,9 тыс. га.

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