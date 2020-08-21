Красноярск, , 12:08 — REGNUM Впервые за многие годы при тушении лесных пожаров в Красноярском крае была использована взрывчатка. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

Метод взрывных работ применили в Богучанском районе края при тушении трёх крупных пожаров в труднодоступных местах.

По словам специалистов, взрывы необходимы там, где нет дорог и невозможно применить спецтехнику. В Богучанском районе таким способом планируют проложить 10 км минерализованных полос.

Кроме того, при тушении пожаров в Богучанском районе применяется вертолет МИ-8 МТВ с водосливным устройством. В Богучанском и Кежемском районах вызывали осадки с помощью самолёта-зондировщика.

По данным минлесхоза, на утро 21 августа в Красноярском крае быдло зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 64 тыс. га. За прошедшие сутки потушили 12 лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах действует в Красноярском крае.

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