Чита, , 11:47 — REGNUM На магистральном трубопроводе в районе улиц Новобульварная-Шилова-Автогенная в Чите произошла аварийная ситуация. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, на время устранения повреждений подача холодной воды в дома, расположенные в этом квадрате приостановлена.

В период аварийного отключения по заявкам потребителей, начиная с 16:00 местного времени будет организован подвоз воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзная коммунальная авария произошла в центре Читы 3 августа: во время прокладки канализационного коллектора диаметром 800 мм обрушились стены котлована, перекрыв действующий канализационный коллектор диаметром тысяча мм. Без холодного и горячего водоснабжения остались множество людей. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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