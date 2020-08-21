Киев, 21 августа 2020, 11:29 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева приостановил работу из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба суда на официальной странице в социальной сети Facebook.
На месте работают представители экстренных служб и полиция. Проводится эвакуация работников и посетителей суда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали иностранца, который сообщил о «минировании» посольств Турции и США.
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