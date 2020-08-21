Краматорск, Украина, , 11:11 — REGNUM В Краматорске сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полковника Службы внешней разведки (СВР) Украины, которого подозревают в организации канала поставок оружия из зоны проведения карательной операции в Донбассе. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба ГБР.

В пресс-службе рассказали, что полковник вывозил оружие по указанию бывшего пограничника, который раньше принимал участие в гражданской войне в Донбассе. Второй подозреваемый также задержан.

Правоохранители подозревают, что боеприпасы могли быть украдены в 2015—2017 годах и находились в одном из гаражей на территории Северодонецка.

«В служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6 тыс. патронов калибра 5,45, больше 4 тыс. патронов калибром 7,62, четыре гранаты РПГ-26, одна ручная противотанковая граната РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и граната Ф-1», — сказано в сообщении.

Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обращении с боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия, происхождение которого он объяснить не смог.

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