Краматорск, Украина, 21 августа 2020, 11:11 — REGNUM В Краматорске сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полковника Службы внешней разведки (СВР) Украины, которого подозревают в организации канала поставок оружия из зоны проведения карательной операции в Донбассе. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба ГБР.
В пресс-службе рассказали, что полковник вывозил оружие по указанию бывшего пограничника, который раньше принимал участие в гражданской войне в Донбассе. Второй подозреваемый также задержан.
Правоохранители подозревают, что боеприпасы могли быть украдены в 2015—2017 годах и находились в одном из гаражей на территории Северодонецка.
Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обращении с боеприпасами.
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