Кукава , , 11:22 — REGNUM Нигерийская армия восстановила «полный контроль» над городом, который взяли штурмом террористы, связанные с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во вторник, 18 августа. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил Нигерии.

Джон Энече заявил, что ситуация в городе теперь спокойная после того, как атака боевиков была «сорвана», добавив, что жители города должны вернуться к «нормальной» жизни.

Напомним, что сотни жителей города Кукава на северо-востоке Нигерии были похищены боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В своем заявлении Энече, однако, не упомянул о сообщенных похищениях.

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