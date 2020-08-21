Пафос, , 11:12 — REGNUM В ночь с 20 на 21 августа два взрыва прогремели в городе Пафос на Кипре. Об этом 21 августа говорится в пресс-релизе кипрской полиции.

По последним данным, около 03:00 (совпадает с мск) взорвался автомобиль, принадлежащий 31-летней женщине, а через несколько минут, произошел ещё один взрыв во дворе дома, который принадлежит 28-летнему мужчине.

При этом о пострадавших в результате взрывов не сообщается и уточняется, что из-за них автомобилю и дому был нанесен серьезный ущерб. Взрывы расследует Отдел криминальных расследований административного округа Пафос республики Кипр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве в результате взрыва пострадали две сотрудницы магазина.