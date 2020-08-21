Тбилиси, , 10:58 — REGNUM Четыре села в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии в ночь на 21 августа оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлива реки Ласкадура. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, разлив реки произошел из-за сильных ливней в Лентехском муниципалитете. Мэр Лентехи Бадри Липартелиани сообщил, что потоки воды снесли несколько мостов и повредили берегоукрепительные сооружения. Чиновник отметил, что пострадавших нет, но в случае продолжения ливней может возникнуть такая опасность.

Напомним, 29 июля в Онском муниципалитете Грузии произошло наводнение. Там разлилась река Риони и были повреждены мосты и дороги. От внешнего мира оказались оторваны 12 населенных пунктов. Частично последствия стихийного бедствия потом ликвидировали, но окончательное завершение этих работ, как сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, возможно только к весне будущего года.