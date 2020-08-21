Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Петербурге совершена крупная квартирная кража. Жилище главного бухгалтера коммерческой фирмы обокрали на общую сумму в 16 млн рублей. Полиция Московского района ведет расследование.

Женщина, 1981 года рождения, обратилась в полицию 20 августа, после однодневного пребывания на даче. За время ее отсутствия в трехкомнатную квартиру в доме 56 по Краснопутиловской улице проникли злоумышленники. Они совершили хищение 11 миллионов рублей наличных и 30 ювелирных изделий общей стоимостью 5 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленника», — сообщили 21 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.