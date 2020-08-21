Уфа, , 10:34 — REGNUM Мужчину обвинили в побеге из мест лишения свободы в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, 35-летний обвиняемый находился в колонии-поселения ИК-9 УФСИН РФ по Башкирии, где отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Летом 2020 году обвиняемый самовольно ушел с территории колонии. Ему удалось доехать до с. Кушнаренково, где мужчина был задержан стражами порядка на следующий день после побега.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый полностью признал. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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