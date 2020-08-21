Тюмень, , 10:29 — REGNUM В аэропорт «Рощино» Тюмени из-за тумана, накрывшего регион, пять рейсов прибудут с опозданием. Самолёты по причине сложных метеоусловий приземлились в «Кольцово» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Среднего Урала.

«Это рейсы FV-6451 из Санкт-Петербурга, DP-321 из Сочи, UT-453 из Москвы, А4−333 из Краснодара и U6−321 из Москвы», — перечислили в пресс-службе.

Отметим, что с утра 21 августа в Тюмени наблюдается густой туман. Температура воздуха + 19 градусов по Цельсию, дождь.