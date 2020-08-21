Аддис-Абеба, , 10:24 — REGNUM По меньшей мере пять человек были убиты в Эфиопии в ходе столкновений между силами безопасности и протестующими, требующими освобождения лидеров оппозиции этноса оромо. Об этом передает ВВС Afaan-Oromoo со ссылкой на сообщения официальных лиц региона.

Протесты вспыхнули во вторник, 18 августа, после начала кампании в социальных сетях, призывающей освободить оппозиционных политиков Джавара Мохаммеда и Бекеле Гербу. Они были задержаны после массовых акций протеста на фоне расстрела в июне популярного певца этноса оромо Хачалу Хундессы.

Однако представители правозащитных организаций утверждают, что реальное число погибших значительно выше, причем об убийствах сообщается более чем в дюжине мест в регионе Оромия.

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