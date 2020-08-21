Ангарск, Иркутская область, , 10:11 — REGNUM Скрытые факты заражения SARS-CoV-2 спровоцировали рост заболеваемости в Приангарье. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ангарска.

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По словам заместителя мэра Марины Сасиной, всплеск заболеваемости в августе произошёл из-за того, что при положительных результатах на COVID-19 люди продолжают ходить на работу. Был приведен пример одного из предприятий. Сначала там заболели пять человек, за медицинской помощью обратились через 2−3 дня после появления симптомов. Все это время работали. Из-за большого количества контактировавших, число заболевших на предприятии увеличилось до 43 человек. Сегодня по данному факту ведется проверка, обследуют всех сотрудников. Один из цехов закрыт, так как работать там некому.

О том, что на производствах скрывают информацию о заболевших и круге контактов, говорили и представители Роспотребнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 21 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 086 человек, причём 105 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев.

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