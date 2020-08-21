Нью-Дели, , 10:11 — REGNUM Количество пострадавших в результате утечки аммиака на молочном комбинате в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш выросло до 20. Об этом 21 августа сообщает газета Hindustan Times.

По данным журналистов издания, в настоящее время в медучреждения поступило 20 рабочих с молочного комбината, из которых 14 — женщины. Также указывается, что трое из пострадавших пребывают в состоянии, оцениваемом медками как тяжелое.

При этом уточняется, что утечка аммиака произошла в 17:00 по местному времени (20:30 мск) и, согласно предварительным данным, она могла произойти в результате сварочных работ, приведших к нарушению герметичности резервуаров с этим газом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что утечка токсичного вещества трихлорсилана произошла в городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто, Южная Корея) на химическом предприятии.