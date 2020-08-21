Москва, 21 августа 2020, 10:03 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли работу пяти подпольных оружейных мастерских в трех регионах России. Об этом 21 августа сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в преступную группу входили жители Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей. Всего было изъято более 100 единиц оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, в ингушском городе Сунжа обнаружен схрон с оружием. На него наткнулись 11 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» сотрудники городского отдела полиции.
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