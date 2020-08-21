Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM В Петербурге двое детей за сутки пострадали после активных прогулок на площадках во дворе.

Так, четырехлетний мальчик в Невском районе на улице Крыленко получил многочисленные травмы головы. Сейчас ребенок находится в больнице №19 в тяжелом состоянии.

По одной из версий, он собирался скатиться с горки, для чего хотел подобрать картонку у мусорного контейнера, однако на него упала крышка металлического бокса, сообщает «Фонтанка».

В Красногвардейском же районе девятилетний ученик четвертого класса попал в больницу №2 после того, как попытался прокрутить «солнышко» на турнике. Он прыгал с турника и упал на нижний турник, получив серьезные травмы живота.